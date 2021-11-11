"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "يوتيوب" ينوي خلال الفترة المقبلة إخفاء خاصية وميزة يستخدمها الكثير من مستخدميه.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إدارة يوتيوب تدرس إخفاء زر "ديس لايك" أو "عدم الإعجاب" من جميع مقاطع الفيديو المنشورة عبر الموقع.

ولن يخفي "يوتيوب" الزر نفسه؛ بل سيُخفي العداد الخاص به؛ أي سيتمكن المستخدمون من الضغط على الزر؛ ولكن عددهم لن يظهر للجمهور، ولن يظهر إلا لصاحب القناة المنشور عليها المقطع.

ويأتي قرار شركة "جوجل" المالكة لـ"يوتيوب"، بعد شكوى عدد من العلامات التجارية والشركات الأخرى، من أن تلك الأرقام تساعد على عدم مشاهدة المستخدمين لمقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ علاوة على أنها تُعزز حملات الكراهية ضد بعض المستخدمين.

ولم يكشف "يوتيوب" عن التوقيت الفعلي الذي ينوي فيه تطبيق تلك الميزة الجديدة.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 10:41 AM

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

صحيفة سبق الإلكترونية

القاهرة

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "يوتيوب" ينوي خلال الفترة المقبلة إخفاء خاصية وميزة يستخدمها الكثير من مستخدميه.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إدارة يوتيوب تدرس إخفاء زر "ديس لايك" أو "عدم الإعجاب" من جميع مقاطع الفيديو المنشورة عبر الموقع.

ولن يخفي "يوتيوب" الزر نفسه؛ بل سيُخفي العداد الخاص به؛ أي سيتمكن المستخدمون من الضغط على الزر؛ ولكن عددهم لن يظهر للجمهور، ولن يظهر إلا لصاحب القناة المنشور عليها المقطع.

ويأتي قرار شركة "جوجل" المالكة لـ"يوتيوب"، بعد شكوى عدد من العلامات التجارية والشركات الأخرى، من أن تلك الأرقام تساعد على عدم مشاهدة المستخدمين لمقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ علاوة على أنها تُعزز حملات الكراهية ضد بعض المستخدمين.

ولم يكشف "يوتيوب" عن التوقيت الفعلي الذي ينوي فيه تطبيق تلك الميزة الجديدة.

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