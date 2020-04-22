"الحوار الوطني" يختتم فعاليات "حوارات السعودية عن بُعد.. قدرات وطنية في قيادة الأزمات"

استعرض تجربة السعودية الرائدة في التعامل مع كورونا بمشاركة كبار المسؤولين والعلماء

نظَّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يومَي الثلاثاء والأربعاء 28-29 شعبان الجاري لقاء عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان "حوارات السعودية عن بُعد.. قدرات وطنية تقود الأزمات"، استعرض خلاله تجربة السعودية في التعامل مع جائحة كورونا، بمشاركة رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبد العزيز السبيل، وأمين المركز الدكتور عبدالله الفوزان، وعدد من كبار العلماء والمسؤولين والأكاديميين والمختصين.

وفي التفاصيل، تضمنت فعاليات اللقاء إقامة خمس جلسات، ناقش فيها نخبة من العلماء والأكاديميين والمختصين عددًا من المحاور التي تسلط الضوء، وتبرز جهود السعودية ونجاحها في التعامل مع أزمة كورونا، وكيفية إدارتها في كل المجالات، سواء على الجانب الإعلامي أو الصحي أو الاجتماعي أو الغذائي.

واستهل اليوم الأول للقاء حوارات السعودية فعالياته بعقد ثلاث جلسات. وأدار الجلسة الافتتاحية الكاتب والباحث زيد الفضيل، وتحدث فيها كل من معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والدكتور راشد بن محمد بن عساكر الأكاديمي بجامعة الملك سعود.

وناقشت الجلسة الثانية "التغيرات الاجتماعية في ظل الأزمات"، وشارك فيها كل من الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، وأستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور إبراهيم الجوير، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، فيما أدارها الكاتب والباحث زيد الفضيل.

وتناولت الجلسة الثانية "التداعيات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا". وشارك في تلك الجلسة التي أدارها الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ كل من عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور إحسان بو حليقة، وعضو مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجديد.

وشهد اليوم الثاني من لقاء حوارات السعودية إقامة جلستين، استعرضت الأولى "دور الجهات الحكومية في إدارة جائحة كورونا"، وشارك فيها كل من مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، فيما أدارها مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور ثامر البحيري.

واختتم اللقاء فعالياته بالجلسة الثانية التي سلطت الضوء على "الخطاب الإعلامي في تناول الأزمات"، وشارك فيها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، وعضو مجلس الشورى السابق وأستاذ الإعلام الدكتور عبد الرحمن العناد، وأستاذ الإعلام الدكتور إبراهيم البعيز، فيما أدارها الإعلامي خالد العقيلي.

يُذكر أن تنظيم هذا اللقاء الافتراضي يأتي في إطار اضطلاع المركز بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات، وآثارها، وكيفية إدارتها، سواء على المستوى الإعلامي أو الصحي أو الاجتماعي أو الغذائي.. ويأتي استمرارًا للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز عن بُعد خلال هذه المدة تحقيقًا لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني.