"عسيري" مديرًا لشرطة محافظة رابغ

أصدر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح عواض الجابري قراراً بتعيين العقيد علي بلغيث عسيري مديراً لشرطة محافظة رابغ.

يذكر أن العقيد عسيري قد تقلد عدداً من المناصب آخرها مديراً للشؤون العسكرية بشرطة جدة، ويعد العقيد عسيري من الكفاءات الأمنية المتميزة على مستوى المنطقة.