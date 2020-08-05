5 مناطق في مرمى التنبيهات: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى فجر الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمكة المكرمة والباحة ونجران وجازان، وتنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران باستمرار أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

ونبّهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأمطار رعدية، تشمل القنفذة والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.