فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و389 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 05:38 PM

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و389 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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فيروس كورونا الجديد

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