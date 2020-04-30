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30 ألف سلة غذائية بمرحلتها الأولى على الأسر المتضررة من "كورونا"

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك تطلق مبادرة "غذاؤنا واحد"

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أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مبادرة "غذاؤنا واحد"، والتي تهدف إلى توزيع 30 ألف سلة غذائية في مرحلتها الأولى، على الأسر المحتاجة بمنطقة تبوك والمتضررة من جائحة كورونا.



وتأتي المبادرة بالتعاون مع حملة "يداً بيد" التي وجه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.



وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن مبادرة "غذاؤنا واحد" ممولة من الصندوق المجتمعي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، بمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات؛ بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب جائحة كورونا.



وأشار الدكتور "الحربي" إلى أن هذه المبادرة ستبدأ بالمنطقة بتوزيع 30 ألف سلة غذائية على الفئات الأشد تأثراً من الجائحة، بمشاركة أكثر من 1400 متطوع ومتطوعة و42 جمعية خيرية وأهلية بالمنطقة كمرحلة أولى، وسيتلوها العديد من المبادرات الصحية والتعليمية والخدمية والاجتماعية.