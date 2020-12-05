"الريس" يحذر من خطر "الإخوان" وفكرهم على المجتمع

خلال لقاء نفذه فرع هيئة الأمر بالمعروف في مكة المكرمة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لقاءً توجيهياً لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع منطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين، ألقاه الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر الاتصال المرئي بديوان الرئاسة العامة في الرياض.

وتحدث الشيخ "الريس" عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفرق الهالكة، مستشهداً بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وفصَّل في بيان خطر الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان الإرهابية، وما تفرع منها مثل السرورية والبنائية والقطبية، والرد على شبهاتهم، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك.

كما أوضح في بداية حديثه، أهمية اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ثم بين خطر الخوارج وضلالاتهم وخطورتهم على المجتمع.

وذكر فضيلته وجود فكر الخوارج في هذا العصر ومن أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، مبيناً فساد عقيدتهم وما تفرع منها من جماعات كجماعة السرورية الذين يظهرون العقيدة السليمة ويبطنون فكر الخوارج.

من جانبه، بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه اللقاءات والبرنامج لها أثر في تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي الفرع، وتأتي ضمن خطة وحدة الأمن الفكري، في مجال تثقيف وتوعية المجتمع فكرياً وتصحيح العقائد وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.