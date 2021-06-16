سفارة المملكة بجورجيا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بعدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية

أكدت ألا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة تفاديًا لأي إشكال

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، جميع المواطنين القادمين من المملكة، أو من أي دولة أخرى، إلى ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية (مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر.

وأكدت السفارة ألا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا؛ وذلك تفاديًا لأي إشكال قد يتعرض له المواطن.