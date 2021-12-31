"الشبانات" يزور القويعية.. ويؤكد أهمية تحلي عضو "هيئة الأمر بالمعروف" بالرفق

أهدى وكيل المحافظ مجموعة من مؤلفات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات محافظة القويعية، حيث التقى وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن بن مقرن بمقر المحافظة، ورافقه الشيخ محمد العضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة، وعدد من المسؤولين بفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر، ووفق الأنظمة والتعليمات.

وشهد ديوان المحافظة، وبحضور وكيل المحافظة والشيخ "الشبانات"؛ تدشين معرض ذكي متنقل يحتوي منتجات الرئاسة العامة التوعوية من كتب ومطبوعات، بحيث يتمكن الزائر من تحميل ما يريده عن طريق "الباركود" لمستخدمي "أبل أو أندرويد".

ويتضمّن القسم الآخر من المعرض محتوى حملة "الخوارج شرار الخلق" للتحذير منهم وبيان منهجهم الضال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في التحذير منهم.

وقام "الشبانات" بجولة تفقدية على هيئة محافظة القويعية، واطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، والتقى رئيس ومنسوبي هيئة المحافظة.

وألقى كلمة توجيهية، أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه وفق منهج السلف الصالح، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أهمية تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأهدى "الشبانات" وكيل المحافظ شغاث اليامي مجموعة مؤلفات للشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قبل التقاط الصور التذكارية.

وجاءت هذه الجولة بتوجيهات ودعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني واتخاذ ما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.