المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

المرور رخص السير أبشر الفحص الفني الدوري فيروس كورونا الجديد

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 11:05 PM

المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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المرور رخص السير أبشر الفحص الفني الدوري فيروس كورونا الجديد

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