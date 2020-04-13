المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.