"بر" بني يزيد توزّع 200 سلة غذائية على المحتاجين داخل نطاقها

لأسر تعتمد في دخلها على بيع العسل والمواشي

وزّعت جمعية "البر" الخيرية في مركز بني يزيد بمحافظة الليث، منذ بداية قرار منع التجول وحتى اليوم؛ 200 سلة غذائية على الأسر المحتاجة داخل نطاقها.



وتستهدف الجمعية الأسر المعتمدة في دخلها على بيع المواشي والعسل، وكذا النشاطات الأخرى التي تأثّرت بقرار منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتوصل الجمعية تلك السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل لمواجهة الفيروس.



وشملت الحملة: قرية الرياحين وأتانا ومركز بني يزيد، ولا يزال العمل متواصلًا حتى انتهاء الأزمة.



وتطالب الجمعية فاعلي الخير في المحافظة وعلى مستوى المنطقة، بالدعم، لمواصلة العمل الإنساني المقدَّم لبعض الأسر المتعفِّفة والمندرجة تحت نطاق الجمعية.