مستشفى بجدة يطلق نظاماً لفوترة العلاج بأجر ويحدد: هذه هي الفئات

للمواطنين وغير السعوديين وحجاج بيت الله الحرام

أطلقت إدارة مستشفى شرق جدة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية بالتعاون مع إدارة الموارد الذاتية وكذلك الأقسام الطبية؛ نظامًا إلكترونيًّا لفوترة خدمات العلاج بأجر لفئتي المرضى النقديين والمرضى الذين لديهم عضويات بشركات التأمين؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة عمل العلاج بأجر وتنمية الموارد الذاتية للمستشفى.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، أن نظام "محاسبة المرضى" يأتي كجزء من نظام المستشفى المعلوماتي؛ حيث سيقوم النظام وبشكل آلي بفرز المرضى حسب تصنيفهم في التعامل المالي وفق ثلاث فئات؛ وهي: "المريض المجاني" وتشمل المرضى من المواطنين، بالإضافة إلى غير السعوديين ممن لهم أهلية علاج بالمستشفيات الحكومية، وكذلك حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف الدكتور الغامدي أن الفئة الثانية تتمثل في المرضى المؤَمّنين ممن لديهم اشتراك بشركة تأمين معتمدة لدى وزارة الصحة ولا تزال بوليصة التأمين سارية العمل، وأخيراً الفئة الثالثة وهم المرضى غير السعوديين ومن ليس لديهم أهلية للعلاج أو اشتراك بالتأمين؛ فسيقوم النظام بتصنيفهم كمرضى "نقديين".

وأكد الغامدي أن النظام سيتعامل مع المرضى السعوديين المؤمنين بآلية لا تعيق المريض؛ حيث ستتم محاسبة شركة التأمين على الخدمات وفق نسبة التحمل لكل بوليصة، أما نسبة التحمل الخاصة بالمريض يتحملها المستشفى عن المواطن، ولن يطالب بأي التزامات ليكون تعامله مجانيًّا بالكامل.

وأشار إلى أن النظام سيعمل على إصدار الفواتير بشكل آلي منذ تسجيل الزيارة وعند المحاسبة على الخدمات والطلبات والأدوية، وكذلك الحال بالنسبة للمرضى المنومين، مع مراعاة الحالات الطارئة والعاجلة بتعامل يناسبها، ويخدم النظام طريقة التحصيل في استلام المبالغ المالية ومعرفة رصيد كل مريض والمبالغ المتبقية عليه، واستخراج المطالبات التأمينية بشكل آلي.

ولفت إلى أن تشغيل النظام سبقته خطة عملية من قبل إدارتَي تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية والموارد الذاتية والأقسام الطبية بالمستشفى، شملت تدريب الأقسام ذات العلاقة على التغييرات الجديدة، بالإضافة للعمل على إعدادات تشغيل النظام وتسعير خدمات المستشفى وفقًا للقائمة التسعيرية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.