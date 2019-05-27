من بداية رمضان.. "الهلال الأحمر" يباشر أكثر من 4 آلاف حالة بالمسجد الحرام

تم نقل ٢٦٩ حالة إلى المراكز الصحية.. تمثلت في أمراض مزمنة سكر وضغط

باشرت فرق التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ بداية رمضان المبارك وحتى اليوم، أكثر من أربعة آلاف حالة بالمسجد الحرام.

أوضح ذلك لـ"سبق" المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان؛ لافتاً إلى أن فرق تطوع الهلال الأحمر تواصل إسعاف المرضى داخل الحرم المكي الشريف، حيث باشرت منذ بداية الشهر الكريم للعام الحالي ٤٣١١ حالة بين صفوف المعتمرين وزوار المسجد الحرام، وتمثلت في أمراض مزمنة (سكر، ضغط، تعب عام)، وتم نقل ٢٦٩ حالة إلى المراكز الصحية بالحرم.

من جانبه أوضح مدير عام التطوع بمنطقة مكة المكرمة صقر بن مناع السلمي، أنه وبتوجيهات من رئيس الهيئة بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وجهودنا مستمرة، مبينًا أن هناك 35 موقع تمركز للمتطوعين والمتطوعات داخل وخارج المسجد الحرام.

ولفت "السلمي" إلى أن هناك خطة مكثفة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، تحت إشراف مدير التطوع بالعاصمة المقدسة فهد العتيبي؛ لتسهيل أوضاع الفرق مع الجهات الأمنية التي أتاحت لهم المشاركة جنباً لجنب لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.