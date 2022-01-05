أمريكا تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية تحمل علم الإمارات

أكدت أن هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة وتهدد التجارة الدولية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي الليلة، أن هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي.

وحثّ الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.