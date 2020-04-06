إسبانيا .. 637 وفاة و4237 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

العدد الإجمالي للوفيات 13055 حالة والإصابات فوق الـ 135 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055 حالة وفاة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 01:04 PM

العدد الإجمالي للوفيات 13055 حالة والإصابات فوق الـ 135 ألفاً

إسبانيا .. 637 وفاة و4237 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055 حالة وفاة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032 حالة.

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إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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