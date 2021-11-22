ضمن أبطال الحد الجنوبي.. "القرني" إلى رتبة "ملازم أول"

احتفل أحد أبطال الحد الجنوبي، وهو الملازم ريان أحمد القرني، بصدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "ملازم أول".

وعبّر "القرني" عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة بتلك الثقة، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء ؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443 11:34 PM

ضمن أبطال الحد الجنوبي.. "القرني" إلى رتبة "ملازم أول"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل أحد أبطال الحد الجنوبي، وهو الملازم ريان أحمد القرني، بصدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "ملازم أول".

وعبّر "القرني" عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة بتلك الثقة، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء ؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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