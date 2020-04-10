أول ساعات التسجيل.. "صحة الشرقية" تستقبل 3200 متطوع لتطويق "كورونا"

تشكيل فِرَق تنفيذية بالمديريات للإشراف عليهم وتوزيعهم وتفويجهم وفق الأمر السامي

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الراغبين بالتطوع الصحي فور تدشينه من وزارة الصحة، بعد صدور الأمر السامي؛ وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.

وتضمّن الأمر السامي الكريم تشكيل فِرَق تنفيذية في المديريات الصحية في كل منطقة، للإشراف على المتطوعين وتوزيعهم وتفويجهم؛ على أن ينسّق كل فريق فرعي مع إمارة المنطقة في الأعمال والمهمات التي تتطلب ذلك.

وأشارت المديرية، إلى أنه خلال الساعات الأولى، استقبلت الشؤون الصحية أكثر من ٣٢٠٠ طلب مشاركة في التطوع الصحي.