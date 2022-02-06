بالفيديو.. مفاجأة صادمة لسيارة داخل النفق

تخيل أن تدخل نفقًا بطريق واحد فقط، وتفاجأ بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، وحتى حين تتوقف لتفادي التصادم، لا يتوقف سائق الشاحنة، لتكون النهاية حادثًا يغلق النفق تمامًا كما حدث في مدينة سوتشي الروسية.

وحسب موقع "سوتشي نيوز نت"، وقع الحادث يوم 3 فبراير الجاري، في النفق الخامس على الطريق القديم باتجاه بلدة كراسنايا بوليانا.

ويظهر الفيديو سيارة تدخل النفق ذا الاتجاه الواحد، بسبب أعمال الصيانة في الاتجاه الآخر، وتسير السيارة بسرعة عادية، ولكن السائق فوجئ بشاحنة قادمة في المقابل بسرعة.

ورغم أن قائد السيارة توقف، لكن الغريب أن قائد الشاحنة أكمل طريقه حتى اصطدم بالسيارة.

ومن بعدها تعطل المرور في النفق، واصطدمت خمس سيارات قادمة خلف موقع الحادث.

وحسب "سوتشي نيوز نت" فإنه ممنوع سير الشاحنات في هذا النفق على الطريق القديم.