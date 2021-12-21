دخول معاكس.. المملكة نافية الإعلان الأمريكي: "إرهابي أريزونا" ليس سعودياً

تأكيد حملته السفارة مشددة على مواصلة التنسيق وتقديم أي حقائق حول القضية

نفت السعودية أن يكون الشخص الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، مواطناً سعودياً.

وقالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها في "تويتر"، إنها تواصلت "مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن"، مؤكدة أن الشخص المذكور على أنه إرهابي محتمل "ليس مواطناً سعودياً".

وأضافت: "سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".

وكان مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية قد أعلنوا القبض على "إرهابي محتمل" في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، وذكروا أنه سعودي الجنسية له صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، قال قائد قطاع "يوما" للحدود، كريس كليم، إن "المشتبه فيه دخل الولايات المتحدة ليلة الخميس، وعمره 21 عاماً"، ونشر "كليم" صورا مموهة الوجه للمشتبه فيه وهو يرتدي سترة عليها علم أمريكي، وتحمل شعار "متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى".