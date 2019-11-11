وزير الخارجية يستعرض الملفات الإقليمية مع رئيس البرلمان العربي

بحث في لقاء بالرياض المسائل ذات الاهتمام المشترك

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الملفات الإقليمية والجهود المشتركة حيالها، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.