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بعد هطول أمطار في عدد من المناطق

انهيارات بطريق حديث الإنشاء في الريث.. ومطالبات بوضع حلول جذرية

شهدت محافظة الريث خلال اليومين الماضيين، أمطارًا متفرقة شملت مواقع عدة وتسببت بانهيارات وقطع الطرق.

واشتكى السكان المستفيدون من مشروع طريق اللحجة - السودا - هلوة من انقطاع وانهيار أحد أجزاء الطريق الحديث مطالبين بحل جذري، حيث إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بذلك الطريق.