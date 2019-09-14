أهالي "الليث" يناشدون رئيس البلدية الجديد إعادة تأهيل حديقة "الكوشان"

"سبق" توثق انعدام النظافة وتآكل المساحات الخضراء فيها

لا تزال حديقة "الكوشان" بمحافظة الليث، تعاني الإهمال ونفور المتنزهين منها؛ بسبب انتشار المخلفات وتضررها من السيل الذي اجتاح عدداً من أحياء المحافظة في منتصف شهر ربيع الأول من العام الماضي، دون أن تتدخل الجهات المختصة وعلى رأسها البلدية في إعادة ترميمها وتأهيلها أمام الزوار.

وأظهر مقطع فيديو وثقته "سبق" من داخل حديقة "الكوشان" التي تتوسط محافظة الليث، انعدام مستوى النظافة، وتناثر المخلفات وتآكل المسطحات الخضراء، إلى جانب انتشار الأعشاب التي رمى بها السيل واستقرت داخل الحديقة، فضلاً عن أنها أصبحت مأوى للكلاب الضالة.

من جانبهم، تساءل أهالي الليث عن أسباب عدم تأهيل الحديقة، طيلة الأشهر الماضية، على الرغم من أهميتها؛ لكونها أثرية ويقصدها الزوار القادمون من داخل وخارج المحافظة؛ لاحتوائها على النخيل المعمر منذ مئات السنين، وآبار قديمة.



وناشدوا رئيس بلدية الليث الجديد، الذي صدر تكليفه مؤخراً بانتشال الحديقة وإعادة تأهيلها من جديد أمام المتنزهين من داخل وخارج المحافظة.