مفتي نيوزيلندا: إجراءات المملكة بتعليق العمرة والزيارة لحماية المعتمرين

مفتي تشاد: قرار المملكة بخصوص منع الزيارة يتفق مع مقاصد الشرع

أشاد المفتي العام لنيوزيلندا الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا".

وقال: الإجراءات هي من الواجب الشرعي الذي أشارت له النصوص الشرعية، فضلًا عن التقييد بالمعايير الدولية، وتأتي انطلاقًا من حرص المملكة على صحة وسلامة المعتمرين والزوار من جميع دول العالم.

من ناحية أخرى، أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو، أن قرار حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، بسبب المخاوف الاحترازية الناتجة عن فيروس "كورونا"، هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف، الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه.

وقال: من مقاصد الشرع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

واستشهد بقول الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، داعيًا جميع المسلمين في أنحاء العالم إلى احترامه والالتزام به.