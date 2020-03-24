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أمانة تبوك: نراقب الأسواق على مدار الساعة من أجل سلامة المستهلكين

28 ألف بلاغ تُضاعِف الحضور التقني لـ"الشؤون البلدية" في أزمة "كورونا"

طمأنت أمانة منطقة تبوك المستهلكين بالمنطقة من مواطنين ومقيمين بشأن سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي تخضع لأعلى معايير الرقابة من قبل فرق مدربة تعمل على مدار الساعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية.

وأكدت الأمانة خلال وقوف الفرق الرقابية بها على سير العملية الاحترازية داخل مراكز التسوق بتبوك والتموينات والسوبر ماركت والهايبر ماركت والمطاعم والمقاهي المستثناة من قرار الإغلاق، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المحال المشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا": بأن نتائج الجولات الرقابية كشفت -ولله الحمد- وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في مستويات الأسعار، وسير حركة الإمدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد، لاسيما في أسواق الخصار والفواكه والدواجن واللحوم.

وذكر بيان أمانة تبوك، أن هذه الجولات التي تتم وعلى مدار الساعة تأتي في إطار جهود الفرق الرقابية بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع محافظات ومدن ومراكز المنطقة، لمراقبة الحالة التموينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقد أكدت الأمانة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المراكز والمحال المستهدفة بتعقيم عربات التسوق قبل أن يستخدمها العميل، وتعقيم طاولات المحاسبة ومقابض الأبواب، والتأكيد على إلزام العاملين بلبس الكمامات والقفازات، والعمل على تطهير ونظافة الممرات والأرفف بشكل مستمر، مبينة أنها تراقب هذه الإجراءات بشكل لحظي ودقيق، ومتابعة أعمال النظافة اليومية؛ وذلك برفع النفايات المنزلية، ونظافة الشوارع والحدائق والمنتزهات، والأرصفة الخاصة بالمتنزهين، داعيتاً الجميع الى الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، وفي حال وجود أي ملاحظات تعنى بالمواطنين والمقيمين التواصل بشكل مباشر على الرقم 940 للإبلاغ أن أي ملاحظة.

من ناحية أخرى، عمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تزامناً مع الإجراءات الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد والحدّ من آثاره، إلى مضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام البلاغات 940، والردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

وكانت البلديات استقبلت خلال أسبوع واحد 28.828 بلاغاً، ضمن جهودها في مكافحة الفيروس الجديد، وتقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق وبلدياتها خلال الفترة 15-22 مارس الجاري.

ومن أبرز ما عالجته البلديات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي تم الإعلان عنها.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 10.279 بلاغاً، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 5.087 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 3.313 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 1.736 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 1.599 بلاغاً، وأمانة القصيم 1.014 بلاغاً.

وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغتها عن الألف بلاغ، أمانة المدينة المنورة بواقع 886 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 820 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 728 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 710 بلاغات، وأمانة منطقة نجران بـ 626 بلاغاً.

فيما بلغت أعداد بلاغات أمانة منطقة تبوك 437 بلاغاً، تبعتها أمانة منطقة حائل بـ 382 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 219 بلاغاً، وبفارق أربعة بلاغات عن أمانة منطقة الجوف التي حققت 215 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة الباحة 140 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 96 بلاغاً فقط.