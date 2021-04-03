أمريكا.. السماح لمتلقي اللقاح بالسفر داخليًّا دون اختبارات أو عزل

يتم اعتبار الأشخاص محصنين بعد أسبوعين من الجرعة الثانية

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين حصلوا على جميع جرعات لقاح "كورونا" سيكون بإمكانهم السفر داخليًّا في الولايات المتحدة دون إجراء اختبار الفيروس أو الخضوع لإجراءات العزل الصحي.

وبحسب "NBC": بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجمالي جرعات اللقاح مستوى 56 مليونًا.

ومن المتوقع تجاوز إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" مستوى 100 مليون في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة.

جدير بالذكر أنه يتم اعتبار الأشخاص محصنين بالكامل ضد الفيروس بعد مرور أسبوعين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

ولم يشر التقرير إذا كان هناك حاجة لأن يحمل هؤلاء الأشخاص ما يثبت حصولهم على اللقاح عند السفر أم لا.

وشدد على أهمية التزام هؤلاء الأفراد بارتداء الأقنعة أثناء السفر بالقطار أو الحافلات أو الطائرات.