"كورونا" يصيب 3 دبلوماسيين في البعثة الأمريكية في جنيف

وضعوا مع المخالطين لهم في الحجر الصحي

أصيب ثلاثة أشخاص يعملون لدى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر المتحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن المتحدث أن الحالات المؤكدة في وضع جيد ورهن الحجر الصحي الذاتي وكذلك المخالطين لهم.

ورفض المتحدث الإدلاء بتفاصيل أكثر حفاظًا على الخصوصية، مبيناً أن المباني عقمت لمنع وقوع إصابات أخرى.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد ذكر في وقت سابق اليوم أن بضعة موظفين بالخارجية بأنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل عن مكان عملهم أو إذا كانوا عادوا للولايات المتحدة.

ومن المعتقد أن البعثة تضم أكثر من 200 دبلوماسي وموظف محلي ويعمل الكثير منهم من المنزل حاليًا.