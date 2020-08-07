ألمانيا: إصابات فيروس كورونا ترتفع 1147 حالة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.