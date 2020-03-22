"أمين عام الجالية اليمنية" يدعو المقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمملكة

ثمّن جهود خادم الحرمين وولي العهد في خدمة والحفاظ على أبناء جميع الجاليات

قدّمت الجالية اليمنية بالمملكة -ممثلة في أمينها العام بالمملكة حسين علي باهميل- الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، على حرصهم على أبناء الجاليات بشكل عام والجالية اليمنية بشكل خاص، في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والإعفاءت التي اتخذوها تجاه المقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وثمّن باهميل كل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من مواقف إنسانية تجاه الجاليات، وجميع مَن يقطن في هذه البلاد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، بعيدًا عن أي اعتبارات.

وطالَبَ جميع المقيمين بالالتزام بكل ما يصدر من توجيهات من الجهات الصحية والجهات الأمنية؛ لما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأعرب "باهميل" عن خالص شكر وتقدير وامتنان الجالية اليمنية بالمملكة للقطاعات والمؤسسات التي تعمل في هذه الظروف لخدمة الإنسانية؛ متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة، مبتهلًا إلى الله أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن سائر بلاد المسلمين، والإنسانية جمعاء.