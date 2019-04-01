"العمودي": نمو القروض العقارية مؤشر لنجاح برنامج التحول بصندوق التنمية

قال: فبراير شهد 8884 قرضاً مدعوماً منها 4279 عائلة تملكت السكن فوراً

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي؛ إن ما أعلنته مؤسسة النقد من إحصائيات حول نمو في القروض العقارية هو مؤشر لنجاح برنامج التحول الذي قام به صندوق التنمية العقارية من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق البنوك، مؤكداً أن حصة الصندوق من إجمالي عقود التمويل الموقعة شكلت نسبة تصل إلى 84 بالمئة من إجمالي عقود التمويل العقاري في السعودية.

وأشار العمودي؛ على هامش مداخلة هاتفية في قناة العربية، إلى أن شهر فبراير 2019 شهد توقيع 8884 عقداً للقرض العقاري المدعوم، منها 4279 عائلة تملكت السكن فوراً من خلال منتج الوحدات الجاهزة من السوق.

وأرجع هذا النمو في القروض العقارية إلى انطلاق برنامج الاسكان بالكامل وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة حيث وضعت الخطط والأهداف وبذلت الجهود بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد لتمكين المواطن من تملك السكن بمختلف فئاتهم ووظائفهم، لنحقق هدف وتطلعات القيادة الرشيدة برفع نسبة التملك إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

وأكد العمودي؛ أن صندوق التنمية العقارية واجه عدداً من التحديات في قطاع التمويل العقاري مع البنوك إلا أن نموذج العمل الحكومي الجديد كان كفيلا بحلها، فهو نموذج تكاملي تجاري مختلف، واعتمدنا من خلاله على مواجهة هذه التحديات؛ فإشراك القطاع الخاص في التخطيط والتحضير والاستماع جيدا للمخاطر التي تواجهها الجهات التمويلية مكّننا من وضع الحلول التي تتجاوز هذه التحديات.

وعن الدعم الشهري، قال العمودي؛ إن قيمة الدعم لعقود التمويل العقارية تجاوزت مع نهاية شهر فبراير نصف مليار ريال، وتجاوزت عدد العقود الموقعة أكثر من 70 ألف عقد تمويل مدعوم.