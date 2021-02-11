رسالة متعددة اللغات لـ"تعليم الأفلاج": تقيدوا بالاشتراطات والاحترازات

شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وجّهت إدارة تعليم الأفلاج رسالة للميدان التربوي والطلاب والطالبات خاصة بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .

ووجهت الإدارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر رسالة من منسوبها بعدد من اللغات "العربية والإنجليزية ولغة الإشارة" إلى الميدان التربوي أكدوا خلالها ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية الوطن والمجتمع من انتشار وباء فيروس كورونا .



وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد شددت في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على مراجعي الإدارة ومنسوبيها والمدارس وفق البروتوكولات الصحية وبثت رسائل توعوية وتثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا .