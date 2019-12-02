وادي قنونا يجرف 4 أشخاص مجددًا بينهم المنقذ سائق شيول البلدية

نجا اثنان.. ولا يزال شخصان مصيرهما مجهول.. وجارٍ البحث عنهما

جرف وادي قنونا مجددًا ثلاثة أشخاص، كانوا يحاولون عبور الوادي أثناء جريان السيل، فيما حاول سائق شيول البلدية إنقاذهم، وبعدما رفعهم داخل كفة الشيول طمرتهم المياه جميعًا.

وتفصيلاً، تمكن أحد الأشخاص وسائق الشيول الباكستاني من السباحة والخروج، بينما لا يزال شخصان لم يُعرف مصيرهم؛ ولا يزال البحث جاريًا عنهما.