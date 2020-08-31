العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تركيا

رغم فتحه المجال الجوي الشهر الماضي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم (الاثنين)، أنها مددت تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق حتى الأول من أكتوبر، وذلك دون توضيح سبب التمديد.


وأعاد العراق فتح مطار بغداد ومطارات أخرى بجنوب البلاد في الشهر الماضي أمام حركة الطيران الدولية، بعد إغلاقها عدة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 07:56 PM

رغم فتحه المجال الجوي الشهر الماضي

العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تركيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم (الاثنين)، أنها مددت تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق حتى الأول من أكتوبر، وذلك دون توضيح سبب التمديد.


وأعاد العراق فتح مطار بغداد ومطارات أخرى بجنوب البلاد في الشهر الماضي أمام حركة الطيران الدولية، بعد إغلاقها عدة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

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