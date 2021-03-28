اعتماد صرف مكافآت الطلاب بمحايل.. والإيداع في الحسابات غداً

بمبلغ إجمالي يفوق 36 مليون ريال عن شهرَي جمادى الأولى والآخرة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها؛ بمبلغ إجمالي يفوق 36 مليون ريال لشهرَي جمادى الأولى وجمادي الآخرة لعام 1442 هـ الجاري، وسيتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- يوم غدٍ الإثنين.

وقال مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم: "خالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، وكذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدّم شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.