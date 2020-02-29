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فيما وصل العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير

بعد أن سجَّلت 19 حالة اليوم بكورونا.. فرنسا: وصلنا لمرحلة جديدة من الوباء

أكد اليوم وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير.

وقال الوزير فيران خلال زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

وسجَّلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".