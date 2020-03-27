السودان: تمديد إيقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

من الغد ولمدة 10 أيام أخرى بسبب مخاوف انتشار كورونا

أعلنت الحكومة السودانة اليوم استمرار تمديد إيقاف خدمات مجمعات الجمهور والمجمعات الخدمية الأخرى، بدءًا من غد ولمدة 10 أيام أخرى.

وقال وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله: تم التوجيه باستمرار تمديد الإيقاف بدءًا من يوم غد لمدة 10 أيام أخرى، عدا الحالات الإنسانية والضرورية.

يذكر أن وزير الداخلية وجه في الـ 17 من مارس بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادًا على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.