الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أنها سجّلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعًا من 19 حالة قبلها بيوم.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.
وبحلول يوم أمس (الاثنين)، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.
قالت: ضمن الحالات 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ
أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أنها سجّلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعًا من 19 حالة قبلها بيوم.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.
وبحلول يوم أمس (الاثنين)، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.