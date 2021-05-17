





2

بعد يومين على حديث مماثل بينهما

الرئيس الأمريكي يتحدث مع "نتنياهو" الليلة عن الصراع في غزة

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وجاء تصريح "بايدن" رداً على أسئلة الصحفيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.