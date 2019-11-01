جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ"القوزين" والشرطة تباشر تحقيقاتها

فرقة أمنية وخبير بصمات وصلوا لمعرفة أبعاد الجريمة

باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصادر "سبق"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.