"قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة

كان متجهاً إلى مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:21 PM

كان متجهاً إلى مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية

"قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية

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