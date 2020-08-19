وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وإجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل الفرص

قال: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد الحظر عليهم

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: إن #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية مبيناً ان إجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام.

وأضاف الوزير: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على #إيران.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 03:53 PM

قال: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد الحظر عليهم

وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وإجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل الفرص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: إن #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية مبيناً ان إجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام.

وأضاف الوزير: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على #إيران.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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