تشييع جثمان "آل منيف" والعزاء في حي "رجلا" بنجران

توفي فجر اليوم

توفي الشيخ صالح بن كديسي بن سلطان آل منيف، فجر الأحد، وشيّع جثمانه جموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم.

ويستقبل العزاء في ضيافة "آل منيف" في حي "رجلا" بنجران.

تتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لأسرة "آل منيف"؛ سائلة الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:09 PM

توفي فجر اليوم

تشييع جثمان "آل منيف" والعزاء في حي "رجلا" بنجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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توفي الشيخ صالح بن كديسي بن سلطان آل منيف، فجر الأحد، وشيّع جثمانه جموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم.

ويستقبل العزاء في ضيافة "آل منيف" في حي "رجلا" بنجران.

تتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لأسرة "آل منيف"؛ سائلة الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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