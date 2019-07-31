"علي الزهراني" اسم ارتبط بالنجاح في الكاراتيه ولم يكرمه أحد رغم الوعود

حقق كل الإنجازات أهمها جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي

ضجَّت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء تحت هاشتاق #تكريم_علي_الزهراني_مطلب_ضروري؛ إذ طالب المغردون بتكريمه بعد سنوات قضاها في خدمة الرياضة السعودية، وتدرَّب من خلاله جيل كامل في لعبة الكاراتيه، مثَّلوا السعودية خير تمثيل.

وفي التفاصيل، كان للزهراني دورٌ أساسي في قيادة الكاراتيه السعودية إلى منصات التتويج والنجاح. ولخص العديد من خلال منصات التواصل إنجازاته بأنه مدرب عالمي؛ حقق كل الإنجازات، من أهمها جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

وحقق لاعبه العسيري أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد، وحصل على جائزة قدرها مليون ريال، ولكن مع كل هذا لم يحصل الزهراني على أي تكريم يُذكر. وبالرغم من أن العديد من مدربي العالم تم تكريمهم في دولهم إلا أن علي الزهراني لم يُكرَّم بعد.