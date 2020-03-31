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بعد تداوُل فيديو له يجاهر فيه بجريمته أثناء سيره بشوارع المحافظة

القبض على شاب يستعرض بـ"كحول مُسْكر" بـ"مهد الذهب"

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب في القبض على قائد سيارة (مواطن شاب)؛ وذلك عقب تداوُل مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بعبوة كحول مُسْكر "خارجي" أثناء سيره ورفيقه بأحد شوارع المحافظة، مجاهرًا بجريمته، وتمت إحالته للجهة المختصة.