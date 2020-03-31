القبض على شاب يستعرض بـ"كحول مُسْكر" بـ"مهد الذهب"

بعد تداوُل فيديو له يجاهر فيه بجريمته أثناء سيره بشوارع المحافظة

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب في القبض على قائد سيارة (مواطن شاب)؛ وذلك عقب تداوُل مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بعبوة كحول مُسْكر "خارجي" أثناء سيره ورفيقه بأحد شوارع المحافظة، مجاهرًا بجريمته، وتمت إحالته للجهة المختصة.

مهد الذهب عبوة كحول مسكر

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:56 AM

بعد تداوُل فيديو له يجاهر فيه بجريمته أثناء سيره بشوارع المحافظة

القبض على شاب يستعرض بـ"كحول مُسْكر" بـ"مهد الذهب"

فهد الغبيوي

المهد

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نجحت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب في القبض على قائد سيارة (مواطن شاب)؛ وذلك عقب تداوُل مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بعبوة كحول مُسْكر "خارجي" أثناء سيره ورفيقه بأحد شوارع المحافظة، مجاهرًا بجريمته، وتمت إحالته للجهة المختصة.

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