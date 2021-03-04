الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على جازان

قال: الحالة تشمل 3 محافظات وتستمر حتى الساعة 5 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 3، حتى الـ5 مساءً.

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04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 11:32 AM

قال: الحالة تشمل 3 محافظات وتستمر حتى الساعة 5 مساء

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 3، حتى الـ5 مساءً.

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