وزير التعليم يستقبل مدير الصندوق الكشفي العالمي

قيقان أشاد بالدعم الذي تجده الكشافة السعودية من خادم الحرمين وولي العهد

استقبل وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في مكتبه أمس مدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان، ونقل له تحيات الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي، وشكر لجمعية الكشافة العربية السعودية جهودها وتفعيلها للمشروع الكشفي العالمي "رسل السلام".

وأشاد قيقان خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد بدور الكشافة السعودية في وصول المشروع الكشفي العالمي رسل السلام إلى مليار ساعة عمل منذ شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال تفعيلها مختلف مجالات المشروع الذي انطلق من المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر عام 2011 بإرادة ورؤية من حكومة السعودية، ومشاركة من مختلف دول العالم.

وقال: أسهمت تلك الساعات والمبادرات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والأهدافالحالية للتنمية المستدامة. عادًّا المشروع من أهم البرامج التربوية الكشفية التي تعزز مكانة الكشافة في قلوب الشباب الناشئ، وإدراك أهمية دورهم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وجعلهم أكثر نفعًا وتأثيرًا في مجتمعاتهم.

وأثنى قيقان خلال اللقاء على الدعم الذي تجده الكشافة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وأكد رغبة المنظمة الكشفية العالمية والصندوق الكشفي العالمي بالمشاركة في المؤتمر الكشفي (الكشفية وحماية البيئة) الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الآخرة القادم، الذي يدرك العالم الكشفي أهميته، خاصة أن جمعية الكشافة العربية السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة من خلال المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها الذي يعد أحد أهم التجارب الرائدة عالميًّا في ذلك المجال، وشهد في الفترة الأخيرة تطورًا في كثير من برامجه وفعالياته بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسة.

واعتبر قيقان اختيار المنظمة الكشفية العالمية - ممثلة في لجنة التقييم العالمية GSAT - الكشافة السعودية إحدى المنظمات لهذا التقييم مؤشرًا على الحضور البارز والفاعل للكشافة السعودية على مختلف المستويات، فضلاً عن جودة ما تقدم.