الجاسر لـ"سبق": كثافة رواد الأعمال الجدد مؤشر جيد لاقتصاد قادم

قال: ننتظر منه أن يتولى زمام الأمور بما يحقق رؤية 2030

وصف خالد بن عبدالكريم الجاسر، عضو اللجنة العقارية رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين والاستثمارات العقارية بالغرفة التجارية بالرياض، خطوة الغرفة بـ"الرائعة" وهي تجمع رجال الأعمال بالوزراء ورواد الأعمال والمختصين تحت سقف "المعارض والمؤتمرات" لتعميق وتوسيع دائرة التعاون فيما بينهم.

وقال الجاسر لـ"سبق": رجال الأعمال اليوم وجودهم كان كبيرًا جدًّا، والأجمل هو نسبة الشباب من رواد الأعمال الجدد.. وهذا مؤشر جيد أن الجيل القادم ننتظر منه أن يتولى زمام الأمور في اقتصاد البلد، بما يحقق النجاح في 2030. وهذا الكم الكبير والمبادرات التي سمعناها تثلج الصدر.

وأشار إلى أن مبادرة غرفة الرياض في إقامة اللقاء السنوي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات أثمرت وجود مساحة كبيرة وكافية لاحتضان مئات رجال الأعمال والرواد والمهتمين من أطياف المجتمع كافة.