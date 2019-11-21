انطلاق الحملة التوعوية الثانية للوقاية من مرض السكري

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم، حملته التوعوية الثانية للوقاية من مرض السكري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.



جاء ذلك بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان بن سعود الشايع، والذي أقيم بمقر المحافظة.



واطلع الجميع على الأركان التوعوية والأنشطة والفعاليات المصاحبة والخدمات التي تقدمها للزوار للكشف عن نسبة السكر بالدم، وفحص القدم السكري، بمشاركة العيادات المتنقلة وبإشراف طبي متخصص.



من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان بن سعود الشايع، أن التجمع الصحي بالمنطقة يسعى بشكل متواصل إلى تفعيل المناسبات التوعوية والوصول إلى جميع أفراد المجتمع؛ من خلال الحملات التوعوية المتنقلة والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، خصوصًا في المناطق النائية، بمتابعة واهتمام أمير منطقة القصيم.



وقال: إن الحملة التوعوية بداء السكري، في مواقع عدة بمحافظة عنيزة، تشكل المجمعات التجارية والجهات الحكومية للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين.