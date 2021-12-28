بعدد الأصوات .. "غرفة الخرج" تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها للدورة الخامسة

شهدت تنافسًا كبيرًا بين المرشحين .. و"الخواجي" جاء في المركز الأول بـ٦٧٧ صوتًا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الخرج في دورتها الخامسة خلال الفترة من 1443-1447هـ نتائج الانتخابات التي تمت يومي الاثنين والثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

وفي التفاصيل، حقق المهندس عبدالعزيز بن ربيع حمود الشريف الخواجي الترتيب الأول بعد أن حصد ٦٧٧ صوتًا يليه بالمركز الثاني عبدالقادر بن نايف علي العضياني العتيبي بـ ٣٩٢ صوتًا ثم المركز الثالث عبدالعزيز بن قطين بن سعيد العتيبي بـ ٣٣٩ صوتًا وجاء المركز الرابع عبد السلام بن علي بن محمد الشهري بـ ٢٦١ صوتًا، ليفوزوا في المقاعد الأربعة الأولى، في حين يتبقى أربعة أشخاص معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ 8 أعضاء لدورته القادمة 1443-1447هـ .

وشهدت الانتخابات تنافسًا شريفًا بين رجال الأعمال في المحافظة للفوز في مقعد عضوية غرفة الخرج ليمثلوا صوت قطاع المال والأعمال بالمحافظة والسعي لتعزيزه ونموه الاقتصادي والتجاري والاستثماري.