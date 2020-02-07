رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب "ضلَّ عن الطريق"

قالت إنها تصلي بقوة من أجله

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه "ضلَّ عن الطريق"، فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

وقالت بيلوسي؛ مجدّداً إنها تصلي من أجل ترامب؛ بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة، إنه "لا يحب الناس الذين يقولون: أُصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب

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07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441 01:26 PM

قالت إنها تصلي بقوة من أجله

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب "ضلَّ عن الطريق"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه "ضلَّ عن الطريق"، فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

وقالت بيلوسي؛ مجدّداً إنها تصلي من أجل ترامب؛ بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة، إنه "لا يحب الناس الذين يقولون: أُصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب

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