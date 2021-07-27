" كاريلو" يلتحق ببعثة الهلال في النمسا.. والفريق يعاود تدريباته على فترتين

التحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البيروفي أندري كاريلو ،اليوم الثلاثاء ،بمعسكر الفريق، بعد تمتعه بالإجازة إثر مشاركاته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

ميدانياً عاود الأزرق ،اليوم الثلاثاء ،تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022م.

غلب الجانب الفني على المران الصباحي، الذي تخلله تدريبات التسديد ومناورة فنية، واشتملت الحصة المسائية على الجوانب التكنيكية والتكتيكية، حيث عمد الجهاز الفني إلى تطبيق جمل تكتيكية عبر مناورة على جزء من مساحة الملعب.



وأجرى اللاعب محمد القحطاني عملية جراحية في مفصل القدم تكللت بالنجاح.